Agressieve wesp eet vogeltje op

Het vogeltje, een witsterdikbekje, was een paar dagen oud. De twee andere baby’tjes in zijn nest waren al dood. Het is niet bekend waaraan zij zijn overleden. De geur van de overschotten heeft misschien de wesp aangetrokken. Die stortte zich vervolgens op het derde vogeltje, toen de ouders even weg waren.

De wesp is de agelaia pallipes, die voorkomt tussen Costa Rica en Argentinië en die bekendstaat om zijn agressieve gedrag. Onderzoekers wisten al dat de wesp onder meer krekels, motten, vliegen en rottend vlees van dode dieren eet, maar het was nog niet bekend dat hij ook vogels nuttigt.