Gevonden lichaam in IJsselmeer is van vermiste Duitser

Ⓒ ProNews Producties

ENKHUIZEN - Het lichaam dat zondagavond is gevonden in het IJsselmeer bij Enkhuizen is van een 55-jarige Duitse man die de dag daarvoor overboord sloeg, meldt de politie. Hij viel in het water nadat hij werd geraakt door een giek van het zeiljacht waarop hij voer. Volgens de politie was het een ongeluk.