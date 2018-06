OM in beroep tegen uitspraak over Van der Graaf

Volkert van der Graaf Ⓒ ANP

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter over de meldplicht van Volkert van der Graaf. De moordenaar van Pim Fortuyn dwong bij de rechter af dat hij zich niet meer hoefde te melden bij de reclassering. Er is spoedappel ingesteld, omdat de beslissing van de rechtbank direct van kracht is geworden.