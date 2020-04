LIVE | Ankara, Istanbul en 29 andere Turkse steden op slot

Zeker 31 Turkse steden gaan zaterdag en zondag op slot vanwege het coronavirus, waaronder Ankara en Istanbul. Dat maakten de Turkse autoriteiten vrijdag bekend nadat het dodental door het virus in het land de duizend had gepasseerd.

Het op lockdown zetten van de steden is de zwaarste maatregel in Turkije tot dusver. Er werden eerder al maatregelen getroffen om het virus te beteugelen, maar die waren relatief niet zo streng als in andere delen van de wereld.

Het aantal bevestigde besmettingsgevallen in Turkije steeg vrijdag tot 47.029, een stijging van ruim 11 procent ten opzichte van donderdag. In totaal stierven zeker 1006 mensen in het land aan de gevolgen van het virus.

