Doden in Nijmeegse woning ’lagen er al enkele weken’

De politie doet onderzoek en is met meerdere agenten in en rondom het huis aanwezig in de wijk Nije Veld in het Willemskwartier. Agenten bewaken het complex.

Vanuit de buurt kwam rond 12.30 uur een melding binnen dat er een opvallende geur hing rond de woning, waarna agenten ter plaatse zijn gegaan, meldt een woordvoerder van de politie. „Eenmaal binnen zijn twee doden aangetroffen. We proberen de doodsoorzaak en hun identiteit te bevestigen.”

Een misdrijf wordt niet uitgesloten, mogelijk lagen de twee er al langere tijd. „We denken dat de twee lichamen er al enkele weken liggen, misschien nog langer”, weet de woordvoerder. „Hierdoor gaat het nog even duren voordat we de precieze doodsoorzaak en de identiteit van de slachtoffers kunnen vaststellen. Op dit moment kunnen we hier nog niets over zeggen.”

Volgens buurtbewoners zou het gaan om een moeder en dochter. „Verschrikkelijk”, zegt buurvrouw Hanna van der Werf. „Ik maakte wel eens een gezellig praatje met de vrouw. Ze was rond de 60 en van Turkse komaf. Dit heb ik niet zien aankomen.”

Ⓒ Rias Immink

„Ook haar dochter is in het appartement gevonden”, zegt de buurvrouw. Op de ramen van de woning waar de slachtoffers zijn gevonden, zitten vliegen. „De lichamen hebben gezien de enorme stank die hier al een week hangt mogelijk al langer in huis gelegen.”

„De stank was verschrikkelijk”, noemt een onderbuurvrouw die anoniem wil blijven. „Vanaf maandag was de lucht in de gang niet meer te harden, dat ik geprobeerd heb de boel in de hal te luchten.”

„Je gaat er natuurlijk niet van uit dat er twee lichamen in het gebouw liggen”, zegt ze. „Zowel de dochter als de moeder zorgden nooit voor problemen. Het is ontzettend triest en we zijn daarom heel erg geschrokken.”

