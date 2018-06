Servisch gras kan Bulgaarse koe leven kosten

Penka was midden vorige maand in het zuidwesten van Bulgarije wat van de kudde afgedwaald en over de grens in de Servische weide beland, zonder dat de eigenaar dat merkte. Het dier keerde terug, maar schreef daarmee zijn eigen doodsvonnis: volgens Europese regels mag een dier dat buiten de EU is geweest, niet meer worden teruggevoerd.

Veel Bulgaren zijn verontwaardigd dat Penka door een dergelijke regel aan haar einde komt. „We zullen zien of er een uitzondering kan worden gemaakt”, beloofde de minister van Landbouw. Internationaal zetten dierenvrienden en politici zich inmiddels in om Penka van de slacht te redden.