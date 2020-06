China en Iran wilden campagnemedewerkers Trump en Biden hacken

Huntley schrijft dat de hackers gesteund werden door hun eigen overheden. Details over de hackpogingen zijn niet gedaan. Ook is onduidelijk wat de motieven van China en Iran zouden zijn. Trump en Biden hebben nog niet gereageerd, net als de Iraanse en Chinese autoriteiten.

Het is niet de eerste keer dat Amerikaanse campagnemedewerkers online worden aangevallen. Vorig jaar maakte Microsoft bekend dat Iraanse hackers probeerden in te breken in de e-mailboxen van campagnemedewerkers van Trump. Die groep hackers werkt onder de naam Charming Kitten.

Bij de vorige Amerikaanse presidentsverkiezingen, in 2016, werd Rusland beschuldigd van hacken. Moskou zou de verkiezingen toen hebben willen beïnvloeden.