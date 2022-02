Verbod vrachtwagens tussen Lelystad en Enkhuizen om windstoten

Zondag werd de tweede officiële storm van dit jaar een feit. In Vlissingen werd aan het einde van de ochtend een windsnelheid van 9 Beaufort en een windstoot van 102 kilometer per uur gemeten.

Ook elders in het land waaide het stevig. In de loop van de middag nam de wind tijdelijk iets in kracht af, maar zondagavond trekken opnieuw buien over het land en kunnen de windsnelheden aan de kust opnieuw oplopen naar ruim 100 kilometer per uur. In de loop van de nacht nemen de windstoten af, aldus het KNMI.