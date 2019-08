Problemen A12 lossen langzaam op na megafile

De situatie om 17:55 uur. Ⓒ ANWB

DEN HAAG - De A12 bij Woerden is rond 19.00 uur vrijgegeven nadat de weg in de namiddag werd afgesloten vanwege een ongeval. Daarbij waren veertien auto’s betrokken. In beide richtingen stonden lange files. Nu het bergingswerk vrijwel klaar is, lossen die volgens de ANWB langzaam op.