Magneetvisser met gouden vangst: 2500 dollar terug naar rechtmatige eigenaar

Samen met zijn vader vist George Tindale (15) geregeld in rivieren in de buurt met een magneet aan een touwtje. En toen was het raak. Hij vond een kluis met daarin 2,500 Australische dollars.

Wat zij niet wisten was dat de kluis in 2000 bij een inbraak in het kantoor van zakenman Rob Everett was gestolen. Zij konden hem traceren dankzij een certificaat voor zijn shotgun en zijn bankpassen.

Dit weekend gingen vader en zoon langs bij de zakenman om hem zijn gestolen spullen terug te brengen. Voor de 15-jarige Tindale een prachtige ervaring: ,,Ik bedoel het was geweldig”, zegt hij tegen de Mirror. ,,We halen deze kluis eruit met al dat geld erin. We waren geschokt toen het 2,5 duizend dollar bleek te zijn. En Rob was geweldig. Hij zei dat als ik ooit werkervaring zocht nadat ik klaar was met school, de deur voor mij open stond.”