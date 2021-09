Vrouw diplomaat VS treft schikking over man die ze in VK doodreed

Een woordvoerder van de nabestaanden bevestigde de deal, maar zei niets over de inhoud van de overeenkomst.

De zaak baarde veel opzien omdat Anne Sacoolas kort na het ongeluk in augustus 2019 vertrok naar de VS en schermde met de diplomatieke onschendbaarheid van haar echtgenoot. De VS negeerden een uitleveringsverzoek van de Britse justitie. De advocaat van Sacoolas zei in 2020 dat ze niet vrijwillig zou terugkeren om mogelijk de gevangenis in te gaan voor „een verschrikkelijk maar onbedoeld ongeval.”

Eerder dit jaar zei de toenmalig Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab dat de weg vrij was voor de Britse autoriteiten om te kijken of een virtueel of andersoortig proces tegen Sacoolas kan worden gehouden om „enige verantwoording en enige troost en gerechtigheid voor de familie Dunn mogelijk te maken.”