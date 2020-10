Roep om lockdown België

Ⓒ AFP

Brussel - In België klinkt onder experts steeds luider de roep om een nieuwe lockdown. Het aantal coronagevallen loopt in rap tempo op en vooral in Franstalig België, Luik voorop, is het helemaal mis. Maar (vooral Vlaamse) politici twijfelen. Na de recente verstrengingen wordt gevreesd voor het mentale welzijn van de Belgen plus de economische gevolgen als er nog verdere beperkingen worden opgelegd.