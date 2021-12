Opnieuw daling aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen

Binnenland

Aantal opgenomen coronapatiënten daalt met 122 tot 2622, grootste daling sinds 19 mei

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is woensdag hard gedaald. In de ziekenhuizen liggen nu in totaal 2622 coronapatiënten, 122 minder dan dinsdag. Dat is de grootste daling op één dag sinds 19 mei, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiece...