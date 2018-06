Grap supergezond ijsje gaat wereld over

„Ik verzin wel vaker gekke dingen. IJs met smaken van twaalf soorten Tony Chocolonely, oranje cappuccino, totaal nieuwe smaken. En dan krijg je heel leuke reacties op sociale media: een paar honderd likes hier en daar. Heel gaaf. Maar die grap met de ijsklontjes ging écht de hele wereld over”. Met veel plezier blikt ijsmaker Thomas van Zaanen uit Leidschendam terug.

„En ik merk dat mensen steeds meer dieet- en allergiewensen hebben. Daar houd ik dan ook veel rekening mee. We hebben ijs zonder suiker, notenvrij ijs, sorbetijs zonder ei, zelfs hoorntjes zonder gluten, om maar wat op te noemen. Dat iedereen bij mij een lekker ijsje kan halen, ongeacht zijn dieet of allergieën, vind ik heel belangrijk. Die bak met ijsblokjes was gewoon lollig bedoeld...”, aldus de 23-jarige eigenaar van IJs en Zo.

’Lachen’

„Ik stond wat te rommelen met de ijsmachine en toen kwam ik er ineens op! Ik vulde die bak met ijsklontjes en zette er dat bordje in. Mensen moesten er eigenlijk ontzettend om lachen.”

Een foto van zijn grapje op Facebook werd enthousiast ontvangen op sociale media. Plots zag Thomas hoe zijn bericht ’viral’ ging. „Leuk om te zien dat er dan mensen uit de buurt even naar binnen lopen om een kijkje te nemen.” Op sociale media waren er wel wat negatieve reacties van mensen die zich niet serieus genomen voelde. „Hen vertel ik gewoon dat wij juist heel veel rekening houden met diëten en allergieën. Het is gewoon een grapje!”

’Niet te serieus’

Ergens snapt hij zelfs de negatieve reacties ook wel. „Ik zou ook moeilijk vinden om zonder snoep en koekjes te leven. Maar je moet niet alles te serieus nemen in het leven...”

Al snel kreeg Thomas van alle kanten telefoontjes. „Iemand vertelde dat zelfs de wereldberoemde website 9GAG de foto had overgenomen!” En inmiddels zijn er ijssalons uit de hele wereld die de grap nadoen. In het Hollandse Raalte, maar ook in Duitsland en zelfs in Amerika zouden er winkels zijn geïnspireerd.

Intussen broedt de jonge ijsmaker zich op zijn volgende project. „Daar kan ik nog niets over vertellen, maar het is nog nooit gedaan... En ik ben bezig met volledig veganistisch ijs!”