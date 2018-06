’Benelux niet sexy, wel praktisch’

Het jubileum zal de bevolkingen van de drie landen niet op de banken krijgen, maar de verjaardag van de Benelux wilden Nederland, België en Luxemburg toch niet ongemerkt laten passeren. Koning Willem-Alexander, de Belgische Koning Filip en Groothertog Henri van Luxemburg waren dinsdag in Brussel voor een bescheiden feestje. „Dat de drie staatshoofden hier zijn onderstreept hoe belangrijk deze landen de Benelux vinden, aldus Blok.

Voor de twee koningen en de groothertog was het vooral een aaneenschakeling van fotomomenten. Na een ontvangst in het koninklijk paleis, ging het naar het Huis van de Benelux, waar een maquette werd onthuld, naar kunstencentrum Bozar waar zelfs een speciaal voor de gelegenheid gecomponeerd ’Benelux-lied’ werd gezongen.

De Benelux speelt vooral nog een rol op economisch terrein waar de drie landen intensief samenwerken. Bloks Belgische collega Reynders stelde dat de Benelux „altijd verder probeert te gaan dan de EU.” „Zie het als een soort laboratorium. Nu zijn we druk met de energietransitie. Hetzelfde geldt voor de vervolmaking van de interne markt”, aldus de Belgische minister.

Maar de Benelux is meer dan alleen een economische samenwerking. Er is ook een strategisch belang. De drie landen liggen tussen de drie grote Europese machten Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk in. België is traditioneel goed met de Fransen, Nederland met de Duitsers, wel zo handig als er in Europees verband wat afgestemd moet worden.

De Benelux is zeker niet het enige regionale samenwerkingsverband binnen de Unie. De drie Baltische staten werken samen, de Scandinavische landen en ook vier landen in Centraal-Europa (de Visegrad-landen) trekken veel gezamenlijk op. Blok: „Maar we waren wel de eerste. Het is een inspiratiebron voor het Europese project geworden.”

De diverse samenwerkingsverbanden kunnen niet verhullen dat de nationale staat onverminderd het zwaarste weegt. Oók op het voetbalveld. „België zal de eer van de Benelux hoog houden op het WK voetbal”, grapte minister Reynders. De Nederlanders konden er smakelijk om lachen. Maar wel als een boer met kiespijn.