Geen stemrecht voor Fries en Zeeuw van zestien

Friesland en Zeeland wilden jongeren de gelegenheid geven hun stem te laten horen, onder meer omdat ze door de krimpende bevolking ook steeds meer van jongeren vragen. Regeringspartij D66 en oppositiepartij GroenLinks, die al langer pleiten voor een verlaging van de stemleeftijd, vroegen de minister of ze het experiment kon toestaan.

’Jongeren op andere manieren betrekken’

Maar de grondwet sluit dat uit en van stemmen op je zestiende zijn ook geen positieve gevolgen te verwachten, stelt Ollongren verwijzend naar eerder onderzoek. De samenleving zou verder niet per se zitten te wachten op verlaging van de stemleeftijd. Wel wil de minister jongeren op andere manieren betrekken bij politiek en bestuur. En voor bijvoorbeeld stadsdeelcommissies en wijkraden mogen jongeren van zestien en zeventien desgewenst al wel stemmen, brengt de minister in herinnering.

De staatscommissie die zich buigt over het functioneren van de Nederlandse democratie heeft beloofd in het bijzonder te kijken naar de plaats van jongeren daarin. De commissie, onder leiding van commissaris van de Koning Johan Remkes, komt over twee weken met een tussenrapport.