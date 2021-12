Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik denk dat ik maar een jachtgeweer ga kopen’ Ratten houden kinderen in Hoogkerk uit hun slaap: ‘Het is een drama’

Hoogkerk - Bewoners van huurwoningen aan de Schoenerstraat in Hoogkerk hebben al jaren last van ratten. Die komen van kartonfabriek de Halm achter hun huis, vermoeden ze. ’Het is een drama, vooral voor mijn kinderen. Ze durven niet op hun slaapkamer te slapen omdat ze de ratten horen knagen en krabben.’