Celstraf voor man uit Hoogland die ex doodde

Het Openbaar Ministerie vond dat er sprake was van moord, maar de rechter achtte onvoldoende bewezen dat de man met voorbedachten rade te werk ging.

De advocaat van de verdachte wilde op zijn beurt dat zijn cliënt een jaar gedwongen wordt opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Ook daar ging de rechtbank niet in mee. Deskundigen hebben geen stoornis kunnen vaststellen bij de man die volledig toerekeningsvatbaar was toen hij de vrouw in zijn huis doodde.