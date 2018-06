We Are Here staat open voor 24 uursopvang

De zegsman verklaart dat We Are Here bereid is gebruik te maken van de 24 uursopvang op voorwaarde dat er juridische hulp is en de groep gebruik kan maken van een educatief programma.

Het kersverse college van burgemeester en wethouders, dat vorige week is geïnstalleerd, wil een locatie beschikbaar stellen waar zo’n vijfhonderd uitgeprocedeerde asielzoekers anderhalf jaar kunnen blijven. Het is op dit moment nog onduidelijk waar en wanneer dat komt.

’Hopelijk kunnen we wat langer blijven’

De ongeveer zestig uitgeproduceerde asielzoekers moesten maandag hun gekraakte huizen aan de Rudolf Dieselstraat in Oost uit. Nadat twee kraakpogingen waren mislukt, zochten ze onderdak in een leeg gebouw in Amstelveen. De locoburgemeester maakte echter direct duidelijk dat ze hier niet welkom zijn. De woordvoerder van We Are Here hoopt op een beetje coulance. „Hopelijk kunnen we nog een paar dagen langer in Amstelveen blijven tot er meer duidelijk is.”

Een woordvoerster van de gemeente Amstelveen liet weten dat de locoburgemeester overleg heeft gehad met de politie en het Openbaar Ministerie (OM) en dat woensdag verder wordt gepraat over wat er moet gebeuren als de groep niet uit zichzelf weggaat.

