Aangifte Wilders binnen bij OM

Wilders verdenkt de magistraten ervan dat zij de rechter hebben voorgelogen over de bemoeienis van het ministerie van Justitie en Veiligheid met de strafzaak. Het OM ontkent dat er sprake is geweest van beïnvloeding door het ministerie, onder meer bij het besluit Wilders te vervolgen voor zijn omstreden en volgens justitie beledigende uitspraken over Marokkanen.

Wilders staat momenteel in hoger beroep terecht voor die uitspraken. De PVV-voorman en zijn advocaat Geert-Jan Knoops willen dat het proces stopt, omdat de ontoelaatbare, politieke inmenging in zijn zaak volgens hen is komen vast te staan. Het Haagse gerechtshof wil daar pas later een besluit over nemen, zeer tegen de zin van Wilders. Op de zitting van vrijdag moet blijken hoe Knoops op dat ongewenste uitstel reageert.

De aangifte tegen de drie OM’ers is eerder deze week wel door het hof in het dossier opgenomen.