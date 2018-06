Energie vuurvulkaan neemt af, gevaar blijft

De reddingsdiensten gaan onverminderd door met het zoeken naar slachtoffers. Ze werken de klok rond en krijgen langzaam een steeds beter beeld van de omvang van de ramp. Brandweerlieden hebben in huizen op de flanken van de berg hele families gevonden die om het leven zijn gekomen door de hevige uitbarsting van zondag en de tweede, minder intense eruptie een dag later. Twee dorpen zijn goeddeels verwoest.

Het dodental tot dusver is 70, maar zal vermoedelijk oplopen. In de ziekenhuizen in Guatemala-Stad en Escuintla vechten artsen voor het leven van honderden gewonden, van wie verscheidene derdegraads verbrandingen hebben. Voor een jongen van acht was dat vergeefs. Hij overleed dinsdag, vlak nadat besloten was hem naar een gespecialiseerde kliniek in de VS over te brengen.

Het forensisch instituut van Guatemala heeft speciale mortuaria ingericht voor de geborgen lichamen. Pas zeventien overledenen zijn geïdentificeerd. Enkelen zijn dinsdag al begraven. Verscheidene landen hebben Guatemala medische en logistieke hulp aangeboden. Vicepresident Jafeth Cabrera heeft die in dank aanvaard.

De Fuego is een van de drie actieve vulkanen in het land. De ruim 3700 meter hoge vuurspuwende berg vertoont sinds 2002 al een verhoogde activiteit. Pas in mei volgde een uitbraak, die een modderlawine op gang bracht.