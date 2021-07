Reisorganisatie Sunweb vliegt niet meer op Spanje, Portugal en Cyprus

Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldde donderdag dat met ingang van vrijdag deze landen van geel naar oranje gaan, wat betekent dat alle niet-noodzakelijke reizen naar die gebieden worden afgeraden. Sunweb gaat alle betreffende reizen tot en met 30 juli omboeken of annuleren.

TUI niet meer naar Balearen en Canarische eilanden

Reisorganisatie TUI verlengt de periode waarin er niet gevlogen wordt naar de Balearen en Canarische eilanden. Deze gaan vrijdag van waarschuwingscode geel naar oranje. De touroperator zegt nu tot en met 13 augustus niet naar de eilanden te vliegen, omdat de reisorganisator niet verwacht dat het reisadvies binnen deze periode alweer geel zal zijn. „Dan geven we mensen alvast die extra week duidelijkheid, zodat ze wat anders kunnen boeken”, zegt een woordvoerster.

TUI krijgt veel vragen van reizigers over het annuleren en merkt dat mensen „heel aarzelend” zijn om naar de eilanden op vakantie te gaan, stelt een woordvoerster. Ook zeggen reizigers in verwarring te zijn over wat er precies gebeurt als Nederland door de ECDC, de Europese versie van het RIVM, op rood gezet wordt op de coronareiskaart. Ze zijn bang dat ze dan in het buitenland niet meer welkom zijn, zegt de woordvoerster.

Woensdagavond meldde TUI al tot en met 2 augustus niet naar de Balearen (Mallorca, Ibiza, Menorca en Formentera) en de Canarische eilanden (Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma en El Hierro) te vliegen vanwege het verwachte, veranderde reisadvies. Reizigers van TUI krijgen hun geld terug bij annulering vanuit de reisorganisatie en kunnen omboeken als ze dat willen.

Volgens TUI zijn momenteel vele duizenden Nederlanders op vakantie op deze eilanden en nog tienduizenden zouden de komende weken vertrekken. TUI kan nog niet zeggen hoeveel reizigers hebben aangegeven per direct terug te willen vanwege het aangepaste reisadvies. „Reizigers kunnen in principe terug op hun geplande vertrekdatum, want ze zitten daar in een geel of oranje gebied”, aldus de woordvoerster.

Reisadvies

Buitenlandse Zaken maakte donderdag bekend dat het reisadvies voor de Canarische eilanden en de Balearen in Spanje en voor Cyprus vrijdag van geel naar oranje gaat. Ook wordt het hele vasteland van Portugal oranje. Dat betekent, ook bij volledige vaccinatie, dat er alleen noodzakelijke reizen mogelijk zijn. In de gebieden is sprake van een zorgwekkende trend in coronacijfers, blijkt uit een RIVM-advies. Het reisadvies voor de Azoren (geel) en Madeira (groen) in Portugal verandert niet.

Reizigers die nu op deze bestemmingen zijn, moeten vanaf zondag bij terugkeer naar Nederland een vaccinatie-, herstel-, of negatief testbewijs laten zien en hoeven niet in thuisquarantaine bij aankomst in Nederland. Dat geldt al voor het vasteland van Spanje en de regio’s rond Lissabon en de Algarve in Portugal, die al een oranje reisadvies hadden.