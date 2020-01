Weer geheime Trump tapes

Trump heeft altijd gezegd Parnas niet te kennen. Maar uit de opnames blijkt dat Parnas prominent aanwezig was bij het afgeluisterde intieme diner.

Te horen is hoe het gezelschap praat over Oekraïne, en dat Trump opdracht geeft tot het ontslaan van de Amerikaanse ambassadeur in Oekraïne. De Democraten zien in de tapes alsnog een aanmoediging om meer getuigen te horen in de impeachment-zaak tegen de president. Voor de Republikeinen lijkt de tape geen verschil te maken.

Halverwege de opname komt de toenmalige Amerikaanse ambassadeur Marie Jovanovitch ter sprake. Een van de stemmen noemt haar „een probleem.” Trump antwoordt daarop: „Dump haar! Dump haar morgen. Het kan me niet schelen. Haal haar morgen weg. Haal haar eruit. Ok? Doe het.”

De opname duurt 83 minuten en is van een diner met geldschieters van de Trump-campagne, gehouden in 2018. Het grootste deel van de opname is de camera op het plafond gericht. Aan het begin is Trump even te zien.

De video weerspreekt Trump die herhaaldelijk verklaarde dat hij Lev Parnas en zijn kompaan Igor Fruman niet kende. Beiden zeggen in opdracht van Trumps persoonlijke advocaat Rudy Giuliani als ’fixers’ te hebben gewerkt in Oekraïne. Volgens Parnas was Trump op de hoogte van alles wat hij in Oekraïne deed.

Daarnaast laat het zien dat Trump al in 2018 van zijn ambassadeur in Kiev af wilde. Giuliani en consorten begonnen volgens deze Marie Jovanovitch een lastercampagne tegen haar om haar weg te krijgen. Jovanovitch, een diplomate met jarenlange ervaring, stond kritisch tegenover Giuliani’s activiteiten in Oekraïne en Trumps pogingen om het land onder druk te zetten.

Trump stelt, terecht, dat hij als president het recht heeft om zijn ambassadeurs te ontslaan. Maar deze opname roept wel de vraag op waarom hij in een gezelschap van geldschieters, Parnas en Fruman, de opdracht lijkt te geven haar „weg te halen”. Terwijl hij haar gewoon via de officiële weg kon terugroepen. Trump deed dat uiteindelijk in mei 2019.

Illegaal

De video is vrijgegeven door Parnas’ advocaat. Parnas en Fruman worden beiden verdacht van het maken van illegale campagnedonaties. Volgens de advocaat van Parnas heeft zijn cliënt meer opnames van president Trump. Sommige daarvan zijn doorgestuurd naar een onderzoekscommissie van het Huis van Afgevaardigden die zich ook over de impeachment van president Trump ontfermt.

Adam Schiff, aanvoerder van het impeachment-team van de Democraten, wil de tape graag toevoegen als bewijs. „Deze opname kan zeker verder onderbouwen wat we allemaal al gehoord hebben.” De Democratische senator Tim Kaine zou Parnas als getuige willen horen. „Ik zou graag al het bewijs zien, en dan op basis daarvan Parnas oproepen. Maar we moeten zeker deze tape zien.”

Volgens een opiniepeiling is 72 procent van de Amerikanen voorstander van het toelaten van beschikbaar bewijs en horen van getuigen tijdens het impeachment-proces. Ook onder de Republikeinse stemmers is een groot deel daar voorstander van. Maar hoewel een aantal Republikeinse senatoren daarover twijfelt, ziet het er niet naar uit dat de Republikeinse meerderheid in de Senaat daar mee akkoord gaat.

Onderzoek

De prominente senator Lindsey Graham zegt tegen het oproepen van getuigen als de Bidens te zijn. Hij wil liever een nieuw, apart onderzoek starten, buiten het impeachment-proces. Voor Democraten is juist dit achterhouden van bewijs en het niet horen van getuigen reden om Trump en de Republikeinen ervan te beschuldigen dat zij boven de wet menen te staan. Zij willen die weigering nu inzet maken van de komende verkiezingen.

Afgelopen zaterdag gaf Team-Trump al een voorproefje van wat zij als verdediging gaan voeren. Volgens Witte Huis-advocaat Pat Cipollone heeft Trump geen wetten overtreden. Hij stelt dat de impeachment alleen maar een poging van de Democraten is om de vorige verkiezingen ongedaan te maken.