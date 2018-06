PVV en FVD sparen Rusland in zaak-MH17

Een motie van de VVD waarin steun wordt uitgesproken voor het aansprakelijk stellen van Rusland kreeg bij de stemmingen dinsdag geen steun van PVV en Forum voor Democratie. In de motie wordt ook vastgesteld dat Moskou tot nog toe onvoldoende meewerkt aan onderzoeken naar het neerhalen van vlucht MH17.

Onomstotelijk vastgesteld

Forum-leider Baudet zei eerder al dat hij de motie niet zou steunen. Hij valt over de formulering ervan. Zo staat er in dat onderzoeksteam JIT onomstotelijk de Russische betrokkenheid heeft vastgesteld. Zoiets vaststellen is aan een rechter, meent Baudet, en niet de taak van ’een tussentijds rapport’.

PVV-voorman Wilders sluit zich vandaag bij die redenering aan. Volgens hem is Russische betrokkenheid ’aannemelijk’. ’Onomstotelijk vaststellen’ is wat hem betreft ook iets wat een rechter doet. Wilders zegt bijvoorbeeld dat nog niet is vastgesteld of de Russen de raket afgeschoten hebben en of ze dat willens en wetens hebben gedaan.

’Oekraïne aansprakelijk’

De PVV en Forum vinden allebei dus wel dat Rusland aansprakelijk gesteld moet worden. Hetzelfde had volgens hen echter ook met Oekraïne moeten gebeuren. Dat land hield het luchtruim open terwijl dat veel te gevaarlijk was. „Dat had nooit mogen gebeuren”, zegt Wilders.

Baudet diende nog wel een motie in, gesteund door de PVV, met minder scherpe bewoordingen over de status van het bewijs. Waarom steunde de VVD die dan niet? „Hij noemde de bevindingen van het JIT een opvatting”, zegt VVD’er Han ten Broeke, die de bewoordingen van Forum niet scherp genoeg vindt.

Die zouden afbreuk doen aan wat het JIT naar boven heeft gehaald. Over Baudets woordkeus: „Daarmee zijn we weer terug in 2016, toen Baudet die brief stuurde naar Trump waarin hij de bevindingen van het JIT zei te betwijfelen en waarvan hij inmiddels spijt heeft dat hij hem heeft verstuurd.” De liberaal had liever een gesloten front gehad: „Het was natuurlijk mooier geweest als de eenheid volledig was geweest. Het signaal is het krachtigst als je alle 150 Kamerleden aan één kant hebt.”