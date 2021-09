Urker jongeren spelen nazi-liquidatie van Joodse gevangene na

Premium Binnenland

Zeeuws dorp Biggekerke moorddecor: ’Onvoorstelbaar dat zoiets hier gebeurt’

De 67-jarige eigenaar van een theetuin en interieurwinkel in het Zeeuwse gehucht Biggenberge, is maandagochtend dood aangetroffen bij zijn woning. De man is door een misdrijf om het leven gekomen, stelt de politie. Een 36-jarige man uit Middelburg is aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte zijn...