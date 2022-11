Toch minister naar Qatar: Conny Helder bij WK-duel

Dat bevestigen ingewijden na een bericht van RTL Nieuws. Over de kabinetsafvaardiging naar Qatar was veel te doen. Een meerderheid van de Kamer, waaronder coalitiepartijen D66 en CU, hadden het kabinet gevraagd niemand te sturen. Maar vanwege de belangrijke geopolitieke positie van Qatar, bij de levering van gas en met het evacueren van mensen uit Afghanistan, wilde het kabinet niet aan zo’n diplomatieke schoffering beginnen.

Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) besloot daarom toch iemand namens het kabinet naar Qatar te sturen, waar D66 en CU zich ook bij neerlegden. Minister Helder is nu degene die, in elk geval in eerste instantie, naar het Midden-Oosten afreist.

Mocht Nederland verder komen, is het nog niet uitgesloten dat Rutte of de koning alsnog afreist. Daarover is nu nog geen ei gelegd.