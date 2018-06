Eisen tot 2 jaar cel voor omkoping corporaties

Dinsdag was de eis van twee jaar voor Leroy van D., een zakenpartner van hoofdverdachte Arjan G. Hij was er volgens het OM van op de hoogte dat G. mensen omkocht. Kwalijker nog was volgens de aanklagers dat hij samen met G. nog twee personen omkocht. Hij zou dat hebben gedaan via vervalste facturen. Ook zou hij 2,3 miljoen euro hebben witgewassen.

Extern adviseur Jan Hein G. zou ook zijn positie hebben misbruikt en ook heimelijk een deel van de provisie hebben opgestreken door het bedrijf van G. binnen te loodsen bij twee corporaties. Het ontving hiervoor zeven ton. Hij hoorde zeventien maanden eisen. Jako G. werkte voor een bank en zou 50.000 euro aan steekpenningen hebben ontvangen. Hij kreeg een eis van elf weken celstraf. Het OM dient tegen alle drie ontnemingsvorderingen in.