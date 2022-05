Poetin: overwinning zal net als in 1945 van ons zijn

„Vandaag de dag strijden onze militairen, net als hun voorouders, schouder aan schouder om hun geboorteland te bevrijden van de nazi’s. Dat gebeurt in het vertrouwen dat, net als in 1945, de overwinning van ons zal zijn”, zei Poetin. Rusland beweert al sinds het begin van de oorlog dat het Oekraïne op 24 februari is binnengevallen om het land te „demilitariseren” en „denazificeren.”

„Het is onze gemeenschappelijke plicht om de heropleving van het nazisme te voorkomen, dat zoveel leed heeft veroorzaakt onder de inwoners van verschillende landen”, aldus de Russische president. Hij zei te hopen dat „de nieuwe generaties de nagedachtenis van hun vaders en grootvaders waardig zullen zijn.”

Op 8 mei wordt jaarlijks in veel Europese landen herdacht dat nazi-Duitsland zich op die dag in 1945 officieel overgaf. De herdenking van de overwinning op nazi-Duitsland vindt in Rusland officieel pas maandag plaats, omdat de overgave daar door het tijdsverschil na middernacht was. Op het Rode Plein in Moskou wordt de overwinning gevierd met een militaire parade.