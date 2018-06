Man vast voor poging tot liquidatie in Gronau

De politie vermoedt dat er een verband is tussen de liquidatiepoging in Gronau en de aanslag op een kapper in Enschede in februari vorig jaar. De eigenaar van een kapperszaak raakte zwaargewond toen hij werd overgoten met een vloeistof en in brand werd gestoken. De politie kan op dit moment niet zeggen of de man uit Apeldoorn ook betrokken was bij de aanslag op de kapper.

Bij het onderzoek naar de aanslag op de kapper zijn eerder enkele personen opgepakt. Een verdachte zit nog vast.