Vrachtwagenchauffeur wiens cabine vlam vatte uit coma ontwaakt

De Brabander raakte in augustus ernstig gewond en liep forse brandwonden op bij het verlaten van zijn cabine. Hij was aan het slapen. De vrachtwagen werd afgelopen augustus in Doesburg door onbekenden in vuur en vlam gezet. „Met het slachtoffer gaat het gelukkig beter. Hij ligt niet meer in coma. Hoe het verdere lichamelijke herstel zal verlopen is afwachten”, zegt een woordvoerder van de politie tegen de Gelderlander.

Een getuige zegt tegen de krant dat ze de chauffeur uit de wagen zag vluchten. „Hij had alleen een onderbroek aan en was zwart van het roet. Zijn gezicht en handen waren helemaal verbrand, de huid hing er gewoon af”, zegt de man, die een paar deuren verderop woont.

Opsporing Verzocht liet camerabeelden zien van twee mannen die zich in de buurt begaven van de parkeerplaats aan de Leigraafseweg. Er kwamen twintig tips binnen. „Het onderzoek naar de vrachtwagenbrand loopt nog. Inhoudelijk kunnen we daar op dit moment niets over zeggen.”