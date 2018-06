Langere stakingen bij Maasveren

Ⓒ Rijkswaterstaat

LITH - Schippers op de veerponten over de Maas tussen Gelderland en Noord-Brabant gaan het werk volgende week voor langere tijd neerleggen. Vakbond FNV Havens heeft dat dinsdag aangekondigd nadat overleg met de werkgever over een loonsverhoging voor de veermannen was mislukt.