Vermoorde mormonen waren ’lokaas’

De Mexicaanse Nationale Garde bewaakt de uitvaart van de slachtoffers donderdag. Ⓒ FOTO REUTERS

MEXICO-STAD - Was het een misverstand of werden ze bewust op de korrel genomen? Drie dagen na de aanslag op een konvooi van Amerikaans-Mexicaanse mormonen is nog altijd niet duidelijk wat het motief was voor de slachtpartij in het noorden van Mexico, waarbij zes kinderen en drie volwassen vrouwen werden gedood.