Rob Jetten (D66) besmet met coronavirus

„Ontzettend balen!”, schrijft Jetten op Twitter. „Uiteraard blijf ik de komende dagen thuis in quarantaine. Gelukkig heb ik alleen milde klachten. Ik voel me verder fit en werk dus gewoon door.” Jetten zegt in een videoboodschap dat hij de afgelopen week langer dan een kwartier in de buurt van een coronapatiënt is geweest en zich na een melding van de corona-app heeft laten testen.

Jetten grijpt zijn besmetting aan om Nederlanders nogmaals op het hart te drukken zich aan de coronaregels te houden. „Ik realiseer me dat ik alleen maar lichte klachten heb. Dat er heel veel andere mensen zijn die besmet zijn met het coronavirus die veel zwaardere klachten hebben. En daarom wil ik jullie allemaal vragen om jullie de komende tijd zoveel mogelijk aan de regels te houden.”

Maandag werd bekend dat ook Onderwijsminister Arie Slob in thuisquarantaine moet. Slob kondigde maandag tijdens het Mediadebat aan dat een van zijn medewerkers positief is getest en brak het debat vervolgens af. Mocht hij klachten krijgen, dan laat hij zich ook testen.