Nederlandse ambassadeur in Rusland stopt om medische redenen

Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Swartbol, die vorig jaar zomer de ambassade in Indonesië verruilde voor Rusland, was al langere tijd ziek. Toen de Nederlandse ambassadeur vorige maand door Rusland op het matje werd geroepen nadat het land Nederland had beschuldigd van spionage, werd hij al vervangen door de plaatsvervangende ambassadeur Dominique Kuhling.

Zij is voorlopig ook degene die Swartbols werk overneemt. Het ministerie laat weten dat er binnenkort een ’tijdelijke zaakgelastigde’ zal aantreden die het werk waarneemt tot er een nieuwe ambassadeur is benoemd.

Swartbol zelf werkt overigens nog wel, hij is op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag aan de slag gegaan. Het ministerie laat weten het vertrek van Swartbol ’jammer’ te vinden: „In de eerste plaats voor Swartobl zelf, maar ook omdat hij voor Nederland van grote waarde was op de belangrijke post in Moskou.”