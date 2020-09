’Verplichte deelname aan pensioenfonds linke soep’

Minister Koolmees staat de pers te woord. Van Meerten en Van Zanden: ,,De minister zou de complexiteit van de pensioenen aanpakken, maar het nieuwe stelsel is even onnavolgbaar als het oude.” Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

In zijn Troonrede sprak koning Willem-Alexander de hoop uit dat de regering in 2021 het wetsvoorstel voor het nieuwe pensioenstelsel indient. Hans van Meerten en Jorik van Zanden geloven niet dat dat een goed idee is. Zij vinden het stelsel een gemiste kans en leggen uit waarom.