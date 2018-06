School in Hoogeveen doet antiterreuroefening

Dit blijkt uit een brief die in handen is van Dagblad van het Noorden. „Vanaf dit schooljaar breiden we dit uit met oefeningen in het kader van terroristisch dreigingsgeweld”, aldus de schooldirecteur. De ’terreuroefening’ is woensdag 13 juni en vindt plaats in de ochtenduren.

De studenten krijgen op drie tijdstippen, in drie verschillende gebouwen te maken met onaangekondigde ’aanvallen’. Hierbij krijgt de school ondersteuning van de politie en studenten van de opleiding uniformberoepen. Een medestudent zal de verdachte aanvaller spelen.

De volgende lijst met aandachtspunten is al te lezen in de brief:

Denk om je eigen veiligheid

Ramen sluiten en deuren op slot

Doe verlichting uit

Blijf in je lokaal

Blijf laag en niet in de buurt van de deur,

Verstop je uit het zicht: het moet een leeg lokaal lijken.

Eerste oefening 2017

In oktober 2017 is op de Stenden Hogeschool voor het eerst een ’school-shooting’ in ons land nagebootst. Maar dit was een politie-oefening; om agenten voor te bereiden op een echt schietincident op de school.

De dader en slachtoffers werden gespeeld door studenten van een veiligheidsopleiding zodat de oefening zo realistisch mogelijk was voor agenten. Niet alle studenten van de hogeschool werden erbij betrokken, zoals wel gaat gebeuren op het Alfa College. De studenten moesten zich gedragen als bij een serieuze schietpartij: veel geschreeuw om hulp, paniek en chaos.

’School shootings’ komen helaas vaak voor in Amerika. Eén keer is in ons land iemand een school in gegaan om met opzet meerdere slachtoffers te maken. Dit was in 1999 in Veghel; een 17-jarige scholier schoot vier medeleerlingen en een docent neer. Ze raakten alle vijf gewond, niemand kwam om. In 2004 schoot een scholier van het Haagse Terra College een conrector dood met wie hij een conflict had.