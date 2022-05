Nader onderzoek Deventer moordzaak afgerond

In de geruchtmakende zaak is na een reeks processen de fiscaal-jurist Ernst Louwes in 2004 veroordeeld. Hij heeft zijn straf inmiddels uitgezeten, maar heeft zich niet bij zijn schuldigverklaring en bijbehorende veroordeling willen neerleggen.

De Deventer moordzaak draait om de gewelddadige dood van de weduwe Jacqueline Wittenberg (60). Zij werd in september 1999 in haar huis in Deventer door verwurging en messteken om het leven gebracht. Haar financieel adviseur Ernst Louwes werd daarvoor vervolgd. De zaak heeft de gemoederen vele jaren beziggehouden en geleid tot een golf van publicaties en afgeleiden daarvan, waaronder een succesvolle film en veelbeluisterde podcast.

Verzoek gehonoreerd

De advocaat-generaal bij de Hoge Raad honoreerde in 2014 een verzoek van Louwes' advocaten tot nader onderzoek. De raadslieden menen dat er mogelijk grond is voor een nieuw herzieningsverzoek. In 2008 wees de Hoge Raad een eerder verzoek tot herziening af. Het nadere onderzoek is in 2018 afgerond. Daarna volgde nog een onderzoek van forensisch onderzoekers die onder meer zijn verbonden aan een coldcaseteam van de politie Amsterdam.

Alle onderzoeksresultaten zijn inmiddels aan de advocaten van Louwes overhandigd. Advocaat Geert-Jan Knoops wil over de inhoud ervan voorlopig nog niets kwijt. "We gaan deze eerst grondig bestuderen en met cliënt Louwes bespreken", aldus Knoops.

De onderzoeksresultaten geven de advocaat-generaal geen aanleiding zelf een herzieningsaanvraag in te dienen, meldt de Hoge Raad.