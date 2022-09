Drie verdachten opgepakt na overlijden man Helvoirt

Beeld ter illustratie Ⓒ Politie

HELVOIRT - De politie heeft dinsdagochtend drie mannen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 68-jarige Bredanaar in mei van dit jaar in Helvoirt. Het gaat om een man van 37 uit Waspik en twee inwoners uit Waalwijk van 20 en 24 jaar oud. Het slachtoffer werd 20 mei zwaargewond in een buitengebied gevonden en overleed enkele dagen later aan zijn verwondingen.