Fiscus voldoet pas in 2019 aan privacywet

De fiscus heeft volgens Snel ,,tekortkomingen'' geconstateerd in de naleving van de nieuwe wet. ,,Er zijn al verschillende maatregelen genomen om deze te weg te nemen, maar een aantal maatregelen moet nog uitgevoerd worden'', schrijft hij. Het streven is dat de Belastingdienst binnen een jaar, gerekend vanaf 25 mei, alsnog aan de regels voldoet.

Tot die tijd stopt de Belastingdienst met de verwerking van sommige persoonsgegevens waarbij mogelijk de regels worden overtreden. Snel noemt onder meer het gebruik van camerabeelden voor het toezicht op de motorrijtuigenbelasting als voorbeeld.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die toeziet op naleving van de privacywet, is op de hoogte van de situatie bij de fiscus. De privacywaakhond heeft volgens Snel benadrukt dat de regels voor iedereen gelden. Onduidelijk is nog of de Belastingdienst maatregelen tegemoet kan zien.