Opnieuw extra herkansing en gespreide eindexamens voor leerlingen

Het is voor het derde jaar op rij dat de examenperiode op de schop gaat vanwege de coronacrisis. „Hoewel de middelbare scholen dit jaar open waren, hebben leerlingen die dit jaar examen doen geen normale schooltijd gehad”, zegt demissionair minister Slob (Onderwijs).

Daarom worden de examenregels ook dit jaar afgezwakt. Zo komt er een extra herkansing om een slecht cijfer weg te poetsen. Daarnaast worden de examens over een grotere periode uitgesmeerd. Een leerling in quarantaine kan zo problemen vermijden. En er is meer tijd voor voorbereiding. Slob: „Op die manier krijgen alle leerlingen de kans om hun middelbare schoolperiode op een goede manier af te sluiten.”

Onvoldoende

In tegenstelling tot vorig jaar is er geen ruimte voor een extra onvoldoende. Vorig jaar mochten leerlingen er eentje wegstrepen (zolang die maar niet voor Nederlands, Engels of wiskunde was).