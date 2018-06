Ambulance knalt op boom, drie zwaargewonden

REICHSHOF - Een ambulance is dinsdagmiddag in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen van de weg af geraakt en frontaal tegen een boom geknald. Een 56-jarige patiënt die net was opgehaald en de verpleegkundige raakten levensgevaarlijk gewond door het ongeluk in Reichshof, in de buurt van Gummersbach.