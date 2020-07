Ook monument bevrijde slaaf verdwijnt, want ’giftig beeld van verkeerde verhoudingen’

De Boston Arts Commission stemde unaniem in met de directe ontmanteling. Het beeld uit 1879 is een replica van een monument in Washington. Onduidelijk is wat met Lincoln gaat gebeuren. Het komt voorlopig in een ’tijdelijke opslag’, schrijft de New York Post.

Volgens de commissie heeft men niks tegen Abraham Lincoln, die tenslotte de slavernij afschafte, maar zou het tafereel van een knielende slaaf afkomstig zijn uit een ’vergiftigd beeld van verkeerde verhoudingen’.

In de sculptuur laat Thomas Ball de dankbaarheid van de bevrijde man zien door hem met gebroken kettingen af te beelden. Op het beeld staat: ’a race set free’.

Na de dood van George Floyd zijn in heel Amerika standbeelden omver getrokken, vernietigd en in sommige gevallen door autoriteiten zelf al weggehaald om bepaalde groepen niet tegen het hoofd te stoten.