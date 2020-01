Fataal ongeval met trolleymast: één dode

Twee van hen waren er ernstig aan toe en moesten uit het wrak worden bevrijd door de brandweer. Zij zijn met zware verwondingen opgenomen in het RadboudUMC in Nijmegen. De drie anderen zijn overgebracht naar ziekenhuis Rijnstate in Arnhem.

De politie heeft maandagochtend bekendgemaakt dat één van de slachtoffers - een 21-jarige man uit de Gelderse gemeente Zevenaar - aan zijn verwondingen is overleden. Zijn identiteit is niet bekend gemaakt.

Vast staat dat FC Eindhoven-talent Youri Roseboom in de auto zat, evenals Paco Geutjes uit Spijk, die voetbalt bij RKHVV in Huissen. De andere drie slachtoffers - in leeftijd van 18 tot en met 21 jaar - komen uit Arnhem, Braamt en Lobith.