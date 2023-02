’Meer zon en vaak droog’ tijdens voorjaarsvakantie regio’s noord en midden

Zaterdag kunnen nog enkele lichte buien voorkomen en daarbij is kans op hagel, maar zo nu en dan schijnt even de zon. Zondag verloopt geheel droog en flink zonnig. Echt behagelijk warm gaat het niet worden: de middagtemperatuur is 6 of 7 graden. „In de zon en uit de wind is het dan uitstekend weer, maar loop je daarna de schaduw in dan is het opeens veel kouder”, aldus Van Straaten. Een matige noorden- tot noordoostenwind laat de temperatuur voor het gevoel nog een paar graden dalen.

Droge week

Ook het vooruitzicht naar volgende week is gunstig. Er zijn flinke zonnige perioden en wolkenvelden. De middagtemperatuur ligt rond 7 graden. Tijdens heldere nachten vriest het een aantal graden en dan is het in de ochtend nog een tijd koud. Is het bewolkt, dan wordt het 's nachts minder koud, maar zal de middagtemperatuur ook lager uitvallen. De laatste dagen van de vakantie zal de bewolking wat toenemen en is er kans op een beetje neerslag.

De regio’s noord en midden vieren komende week de voorjaarsvakantie, deze week is de regio zuid vrij.