Code geel in het zuiden: kans op windstoten van 60 kilometer per uur en onweer

In de loop van de middag zijn er plaatselijk mogelijk enkele stevige onweersbuien met kans op bliksem, windstoten van ongeveer 60 kilometer per uur en hagel, aldus het weerinstituut.

De waarschuwing geldt in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland, vooralsnog tot 20.00 uur. „Mijd open water en open gebied, schuil niet onder bomen”, aldus het KNMI. De buien lossen in de avond op.

In de nacht van donderdag op vrijdag voorziet het KNMI ook buien met lokaal onweer en veel regen in het zuiden en zuidoosten, maar ook in andere delen van Nederland. Lokaal kan 20 tot 40 millimeter regen vallen, heel lokaal mogelijk nog meer.

Weekend

Vrijdag trekken meer regen- en onweersbuien over het land. Af en toe zal de zon wel even schijnen. Het wordt nog behoorlijk warm met 22 tot 24 graden in de westelijke provincies en 24 tot 26 graden in de oostelijke helft van het land.

Zaterdag schijnt de zon af en toe maar krijgen we wederom te maken met regenbuien. Het wordt 22 tot 26 graden. Zondag staan er nog meer buien op het programma en koelt het ook flink af. Met 19 graden direct aan zee tot 23 in het oosten van het land.

VIDEO: Op deze plekken in het land is er kans op onweersbuien.