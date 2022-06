Tropisch warme dag tot wel 32 graden, vanmiddag kans op onweersbuien

De zon laat zich volgens Weeronline donderdagochtend al vroeg zien en is het 24 tot lokaal 27 graden. In het zuiden is het af en toe wel nog bewolkt. Er staat een zwakke tot matige oosten- tot zuidoostenwind.

Vanmiddag wordt het in het zuidoosten en oosten op verschillende plaatsen tropisch warm met 30 tot mogelijk 32 graden. Maar vanaf het middaguur slaat het weer om. „In het zuiden en zuidoosten kan in de loop van de middag een enkele regen- of onweersbui ontstaan. Daarbij kan het tijdelijk flink regenen en is er kans op zware windstoten en mogelijk ook hagel”, aldus Weeronline.

In het oosten en zuidoosten is later op de middag veel kans op onweersbuien, regen en hagel. In de rest van het land is het overwegend droog met wolkenvelden en wat zon.

Weekend

Vrijdag trekken meer regen- en onweersbuien over het land. Af en toe zal de zon wel even schijnen. Het wordt nog behoorlijk warm met 22 tot 24 graden in de westelijke provincies en 24 tot 26 graden in de oostelijke helft van het land.

Zaterdag schijnt de zon af en toe maar krijgen we wederom te maken met regenbuien. Het wordt 22 tot 26 graden. Zondag staan er nog meer buien op het programma en koelt het ook flink af. Met 19 graden direct aan zee tot 23 in het oosten van het land.