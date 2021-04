Man (80) uit Doesburg weer terecht, was naar Duits ziekenhuis

Dat meldt de politie aan Omroep Gelderland.

De man was zondag vertrokken in zijn auto en sindsdien ontbrak ieder spoor. Tot hij deze donderdag in een taxi opdook bij zijn nichtje, die hem normaal meerdere keren per dag verzorgt, zo schrijft de regionale omroep.

’Ernstige zorgen’

De politie had eerder aangegeven zich ’ernstig zorgen’ te maken om de man: hij is doof, zeer slecht ter been en ernstig ziek. „Het lijkt wel of hij van de aardbodem is verdwenen”, sprak een woordvoerder eerder deze week.

Waar de man aan is geopereerd, is niet duidelijk. Hij maakt het naar omstandigheden goed.