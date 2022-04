Zes verdachten van uithalen drugs uit containers vrijgesproken

De verdachten bevonden zich volgens het gerechtshof in Den Haag onbevoegd op het terrein van een containerterminal, maar waarom zij daar precies waren is in de ogen van het hof onduidelijk gebleven. Dit soort binnendringers worden in opsporingsonderzoeken naar criminele organisaties die zich bezighouden met drugsinvoer via de Rotterdamse haven vaak uithalers genoemd. Het gaat hierbij om veelal jonge mensen die rondlopen of zich laten insluiten op het haventerrein om daar drugs uit containers te halen.

Nieuwe aanpak

Sinds 1 januari dit jaar is een nieuwe zogenoemde uithalerswet van kracht, die het mogelijk maakt uithalers aan te pakken, ook in gevallen waarin geen directe link is met drugs. Voor zaken van voor 1 januari 2022 geldt dit nieuwe wetsartikel echter niet, zoals bij deze zes verdachten het geval is.

De verdachten werden aangetroffen in of rond containers in het Rotterdamse havengebied met slaapzakken, eten, telefoons, powerbanks, kniptangen, handschoenen en tape. "Dat de feiten en omstandigheden waaronder de verdachten zijn aangehouden in de containerhaven duiden op een criminele intentie van de verdachten is duidelijk", aldus het hof. Maar in al deze zaken waren volgens het hof steeds onvoldoende aanknopingspunten waardoor de verdachten in verband kunnen worden gebracht met "het opzettelijk treffen van voorbereidingshandelingen met betrekking tot verdovende middelen".