Game, set, match, fix

In 2014 zou proftennisser Antal van der Duim een challengerwedstrijd in Duitsland hebben ’verkocht’. Ⓒ EPA

Brussel - De Belgische justitie heeft een megaklapper gemaakt in de strijd tegen matchfixing in het tennis. In een groot onderzoek werden dertien leden van een Armeens-Belgische bende opgepakt die sinds 2014 tenniswedstrijden manipuleerden. Ook in Nederland waren twee aanhoudingen.