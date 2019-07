Belastingdienst kent ook cultuurprobleem

Uit het onderzoek blijkt dat het personeel allerlei ongeschreven regels hanteert. Zoals: ’zorg dat je bewindspersonen niet in de problemen komen’ en ’op je collega’s moet je niet te kritisch zijn’. Terwijl het natuurlijk belangrijk is om de waarheid boven tafel te halen in plaats van penibele situaties voor bewindspersonen en collega’s te voorkomen.

Andere ongeschreven regels die de onderzoekers bij de Belastingdienst identificeren: ’doe alleen waar je verantwoordelijk voor bent’ en ’we lossen het zelf op’. En heel cynisch: ’maak gebruik van incidenten’. De rest van het ministerie van Financiën wantrouwt de Belastingdienst bovendien door eerdere incidenten met de fiscus.

Snel erkent dat de cultuur anders moet bij de dienst. Daar wil hij op inzetten bij de vernieuwing van de fiscus. Hij wil daar een werkklimaat ’waar fouten op het juiste niveau worden gemeld, nadrukkelijk van die fouten wordt geleerd, dilemma’s worden besproken en moreel leiderschap en rechtstatelijk handelen de mores zijn’.

Pittig debat

Bij de Belastingdienst zijn, zoals inmiddels bekend, wel meer problemen. De staatssecretaris wacht donderdag een buitengewoon pittig debat in de Tweede Kamer over de fouten die zijn gemaakt met de kinderopvangtoeslag. Pas nadat de ombudsman, de Hoge Raad en talloze anderen zich ermee bemoeiden, gaf het ministerie toe dat er fouten zijn gemaakt bij het stopzetten van de toeslagen.